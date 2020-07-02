  • 28°C
香港時間 : 2020702日 (四) 10:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）

金融經濟 10:03 2020/07/02

分享：

美國眾議院一致通過香港自治法。

美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。外電報道，最快美國時間周四參議院就會進行議決，預料不會遇大阻礙。

本地銀行股今早變動不大，滙豐 （00005） 最新升0.7%，報36.45元；渣打 （02888） 最新升1.3%，報41.65元；中銀香港 （02388） 最新升0.6%，報23.8元；恒生銀行 （00011） 最新升1%，報131.4元。

【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》　滙豐渣打會否遭殃？

美國眾議院議長佩洛西表示，港區國安法預示著「一國兩制」模式的死亡，指國安法對香港人殘酷、旨在破壞承諾給他們的自由。美國眾議院的議案內容，提及將制裁與參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。

美國參議院上月25日一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中國內地、香港官員等個人、企業及相關金融機構。

【港區國安法】一文看清三大國際評級機構　過去如何評論港區國安法

國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

（第二版加入本地銀行股表現）

政治 一國兩制 佩洛西 港區國安法 香港 中國 美國 美國參議院 美國眾議院

上一篇文章

【中國平安】馬明哲辭平保CEO平保股價升逾2%　姚波晉級　聯席CEO再增至3人

下一篇文章

【中美5G角力】美國商務部溫和派高層請辭　上月讓華為與美企合作5G標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中概股造假】金凰珠寶質押80噸「假黃金」套160億人幣融資
【中概股造假】金凰珠寶質押80噸「假黃金」套160億人幣融資
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》