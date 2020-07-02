【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）

▲ 美國眾議院一致通過香港自治法。

美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。外電報道，最快美國時間周四參議院就會進行議決，預料不會遇大阻礙。

本地銀行股今早變動不大，滙豐 （00005） 最新升0.7%，報36.45元；渣打 （02888） 最新升1.3%，報41.65元；中銀香港 （02388） 最新升0.6%，報23.8元；恒生銀行 （00011） 最新升1%，報131.4元。

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美國眾議院議長佩洛西表示，港區國安法預示著「一國兩制」模式的死亡，指國安法對香港人殘酷、旨在破壞承諾給他們的自由。美國眾議院的議案內容，提及將制裁與參與打擊香港民主抗議人士的中國官員有業務往來的銀行。

美國參議院上月25日一致通過《香港自治法》，對有份損害香港一國兩制、高度自治的個人及企業實施經濟制裁，劍指中國內地、香港官員等個人、企業及相關金融機構。

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國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

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責任編輯︰梁浩碩

（第二版加入本地銀行股表現）