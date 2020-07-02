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【港股開市】下半年首日恒指高開　惟暫未宜開心得太早

股樓投資 09:39 2020/07/02

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昨日（1日）港股休市，期間美股納指再創歷史新高，中國上證綜指亦突破3000點心理關口，昨日恒指夜期休市參考價值不大，港股ADR指數則較上日收市跌53點。

恒指牛熊證街貨方面，熊證街貨於上日急增，牛熊比例回到46:54，熊證由24600點到重貨區25300點至25599點均見街貨增加，其中重貨區25300點至25599點合共超過1800張期指，而牛證街貨重貨區則在23300點至23399點，以及24000點至24099點。

走勢方面，美國提早於今晚（2日）公布非農就業數據，另外中美關係在華為、港區國安法等方面料有波動，加上美國疫情遠未受控，所以即使今日港股能高開亦不要開心得太早，料短期內24800點至25000點仍然為重要阻力。

 

 

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撰文 : 謝克迪,CFA

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