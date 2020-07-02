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道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%

金融經濟 07:30 2020/07/02

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道指倒跌77點港股ADR跌52點　油價升逾1%

道指倒跌77點
聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，道指曾升206點，最終倒跌77點，報25734點；標指及納指升15及95點，報3115及10154點。

港股ADR跌52點
港股ADR收報24375點，跌52點或0.2%；恒指夜期收報24145點，跌102點，低水282點，成交18,131張。

油價升逾1%
原油價格上升，美國上周原油庫存減少約720萬桶，減幅超出市場預期，紐約期油收報39.82美元，升0.55美元或1.4%；布蘭特期油收報42.03美元，升0.76美元或1.8%。

美滙指數跌近0.3%
避險需求降溫，美滙指數跌近0.3%，報97.15。歐元兌美元報1.1254；美元兌日圓報107.43。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金跌1.1%
金價於1800元高位後回落，紐約期金收報1779.9美元，跌20.6美元或1.1%，現貨金於1779美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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