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【品水師教飲水@iM網欄】多喝水，並不會令你健康

名人薈萃 08:03 2020/07/08

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多喝水就會健康？ 你身邊有家人或朋友，就算喝水多，也有各種健康毛病嗎？

喝水想要健康，我們首先要理解水的功能。水是生命之源，我們身處在發達的城市，可是大眾對水的認知並不全面。問大家一個問題：「你為甚麼喝水」？

筆者演講時，都會問觀眾這個問題，絕大部份人的答案不外乎「生存、解渴、排毒」。單是這些就足以令你健康嗎？

生命之源的真諦

水很大程度影響身體機能的運作，水的功能是輸送礦物質營養，令我們與身軀內的調節、修復、免疫等機能運作良好，生物便得以天然的、健康的成長及繁衍，這就是生命之源的意義。

那麼只要多喝水就會健康嗎? 事實並不如此，喝水多仍有種種健康毛病的大有人在。我們體內存有礦物質和營養，持續飲用劣質水，不但不能補充，更會通過排泄系統排走體內礦物質。在缺乏礦物質的支持下，身體的機能未能充份發揮，便會出現各種失調狀況或健康毛病，常見的狀況有精神緊張、心情煩躁、肌肉緊繃、便秘、失眠、皮膚敏感、容易傷風感冒、水腫等等。

人體的設計奇妙，自身可做到調節、修復、免疫，要讓身體機能運作得好，自然就會健康，而「喝對水」就是通往健康的重要門匙。所以，只有「喝對水」才會健康，「喝對水」非常重要。人體內約70%是水，我們每天都要喝水，若果喝水不重視質素，就好像持續為汽車注入劣質汽油一樣，車的性能變差，我們的健康亦然。

那麼要如何才是「喝對水」呢？ 先賣個關子，下星期再和大家分享。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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撰文 : 李冠威 Ivan Lee、編輯：邊婕

欄名 : 品水師教飲水

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