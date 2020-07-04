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【芳香滿溢@iM網欄】纖瘦美已過時 精油豐胸配方升級無難度

名人薈萃 07:02 2020/07/04

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提到內衣品牌，英國維多利亞的秘密（Victoria's Secret，簡稱維密）一定無人不知。受新冠肺炎疫情打擊，令傳統零售業步入寒冬，維密英國分公司宣布破產且已進入破產程序。而位於銅鑼灣的維密分店亦已於6月25日結業，正式撤出香港。
維密的墜落原因不少，老闆多次發表貶低女性的言論，又有高層欺凌、不尊重維密天使。而維密的年度盛事「性感內衣展」更於去年停辦。四面楚歌加上醜聞纏身，還有面對銷量下跌和其他品牌激烈競爭，最終維密和母公司L品牌公司於 6月8日以疫情期間，無力繳付每月近百萬美元的租金，要求法官讓業主廢除租約。
疫情令傳統零售生意大跌，網店卻貨如輪轉，新近又興起綫上綫下互動。內衣也一樣，網上賣內衣今天已不是甚麼新鮮事，更有男性網紅對女性胸圍呎碼、cup琅琅上口，臉也不紅地做直播 。今天維密的纖瘦就是性感、就是美的理念已不合時宜，且極「離地」，這自然難以得到年青女性，尤其千禧一代的垂青，失敗只是遲早的事！
韓劇《夫妻的世界》內的女主角金喜愛，亦很愛穿絲質內衣，無論是宣傳海報還是在劇集中，都不乏她穿內衣的情節。金喜愛那身Tory Burch白色絲質睡袍，繡著優雅的花朵刺繡，讓人讚嘆金喜愛美好身段，而54歲的她，的確保養得很好。劇中的她，知道自己被丈夫背叛後，她選擇報復，就和丈夫的好友睡，她脫下連身裙後，所展現的黑色蕾絲內衣，確實非常誘惑！
更精彩的是，小三呂多景連穿搭都在模仿正印。女主角池善雨焦慮萬分地到前夫家中找兒子李俊英，赫然發現呂多景的睡衣款式和自己的模一樣，甚至家中主人房的佈置、使用的化妝品，香水，品牌都跟自己使用的一樣，當她看見呂多景的紅色性感絲綢睡衣時，即時失去理智，回家後把睡衣統統丟掉！
性感內衣要穿得好看，就要有好身材！友人淘寶小天后知道我要寫豐胸配方，特意讓我告訴大家，每天喝自家製的無糖豆漿，會令胸部堅挺，因為黃豆含有大豆異黃酮這植物性雌激素，有豐胸之效。
到戲肉了，就是豐胸配方！閱讀過慧雅的《油之美麗密碼》的讀者都知道，那配方很有效！甜杏仁油（Sweet Almond ，Prunus Amygdalus，底油10ml）+ 依蘭（Ylang Ylang，Cananga Odorata）、天竺葵（Geranium，Pelargonium graveolens）、茴香（Fennel，Foeniculum Vulgare）、快樂鼠尾草（Clary Sage，Salvia Sclarea）、檀香（Sandalwood，Santalum Album）精油各2滴，調好胸部按摩油後，以打8字的手法輕按胸部，每天10分鐘，但不是一時三刻可升Cup，須假以時日。
我發現若要盡快見效，必須要先處理好背後多餘的「肉肉」，即只要調整好脊椎，將原本不屬於背部的「肉肉」向側撥，每天盡量撥向前，升Cup就沒有難度，這「真相」被不少人忽略，然而若懂得當中的竅門，升級絕對無難度！　

作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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撰文 : 慧雅、編輯：邊婕

欄名 : 芳香滿溢

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