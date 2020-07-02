【美國收市】納指破頂 道指曾升逾200點倒跌77點收市

美國聯儲局今晨2時公布上月議息會議紀錄，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，第二季度的數據可能表明經濟活動出現二戰後最大幅度的下滑，美股受壓，大型科網股造好，納指漲近1%再創收市新高。

雖然美國新增確診病例再創新高，但藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）公布疫苗初期人體測試數據正面，刺激美股開市向上，道指全日曾升206點。

本港今晨4時，道指跌77點，報25734點；標指及納指升15及95點，報3115及10154點。Stoxx歐洲600指數收市升0.2%。

標指11個板塊8個上升3個下跌，能源股跌近2.5%最傷，房地產升2.6%最優，公用及通訊服務板塊亦升逾2.2%。

輝瑞股價一度急彈5.6%，主因其公布新冠肺炎疫苗的初期人體測試數據正面。在網站MedRXiv刊登的報告顯示，合共45人接受測試，分別注射10至100微克的新疫苗和安慰劑，結果注射10微克和30微克的全數測試者在28日後均產生抗體。

波音（Boeing，美：BA）繼周二挫近6%後，昨曾反彈4%，尾市轉跌逾1.6%，連同油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）跌2.2%拖低道指。

路透社獨家報道，取得美國運輸部監察長報告，指波音為737 MAX向聯邦航空管理局（FAA）申請認證時，沒有在文件提及存在修正自動防失速系統（MCAS）。

因應新冠肺炎疫情在美國多個州份反彈，蘋果（Apple，美︰AAPL）宣布再次暫時關閉30家美國零售店，使重新關閉商店的數目增至77家。蘋果股價曾升0.7%至高見367.36美元，收市倒跌0.2%。

Facebook（美︰FB）即市曾升逾5%，據報公司同意進行品牌安全審查。早前多間巨企拒絕在Facebook平台賣廣告，以表達對Facebook漠視仇恨言論的不滿。

5大焦點科網股「FAANG」其餘三隻，亞馬遜（美：AMZN）、Netflix（美：NFLX）及Google 母企Alphabet （美：GOOG）升幅介乎1.7%至6.7%。

電動車廠商Tesla（美：TSLA）股價升3.74%，即市曾升逾5%至高見1,135.33美元，市值增至2,085億美元，超越日本豐田（Toyota）的2,019億美元，成為全球市值最高車廠。

經濟及數據方面，三藩市儲行行長戴利(Mary Daly)表示，即使疫苗成功研發，美國疫情受控，經濟也可能需要4至5年、甚至更長時間才能復甦。

調查機講ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，雖然6月份私人職位增加237萬個，略遜預期的250萬個，但5月數據大幅上調，由減少276萬個改為增加307萬個職位。

小非農數據理想，但同時受制疫情反彈，美元表現反覆，美滙指數尾市跌0.3%，報97.13；歐元升0.2%，報1.1254美元；日圓升0.4%，報107.45兌1美元，每百日圓兌7.213港元。

