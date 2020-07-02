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【新股IPO】物管股金科智慧服務遞上市申請　傳集資39億元

股樓投資 04:24 2020/07/02

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內地物管股當炒，吸引不少房企欲分拆旗下物管公司來港上市。在A股上市的金科股份公布，計劃分拆旗下物業管理公司金科智慧服務來港上市，並已向聯交所遞交申請。據悉，該公司擬集資5億美元(約39億港元)，惟有關上市計劃仍在討論中，發行規模等細節或仍有變；中信證券和華泰國際為聯席保薦人。

事實上，今年4月公司已公布有意分拆金科智慧服務來上市；金科股份持有其上市前68.32%股權 。據其初步招股文件，金科智慧服務2019年全年溢利3.74億元（人民幣，下同），按年升1.28倍；收入亦按年增長52.74%至23.27億元，其中63%來自母公司金科集團的項目，另毛利率按年升1.7個百分點，至27.3%；資本負債比率則為362.4%，按年大減352.5個百分點。

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金科智慧服務於2019年度收入錄得27.5億元，當中物管收入約23億元佔比83%，淨利潤3.97億元，淨利率近15%。2020年首季的收入6.16億元，淨利潤0.79億元。截至2019年6月底止，金科服務累計合同物管面積約2.4億平方米，物業涵蓋住宅、政府公共建設、商業寫字樓、城市綜合體等，亦是中西部物管市場龍頭之一。目前已進入北京、重慶、天津、武漢、南京、成都、沈陽、鄭州、長沙等210座城市。

旗下管理的物業涵蓋住宅、政府公共建設、商業寫字樓、城市綜合體等。截至2019年底，共有754個已訂約物業管理項目，合同總建築面積約為2.48億平方米。此外，在管物業管理項目有417個，在管總建築面積約1.2億平方米，按年增加34.33%。 

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撰文 : 張以正

物業管理股 金科股份（深：000656） 香港股票 IPO

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