【美股午市】儲局討論提供更多經濟支持 道指靠穩

美國聯儲局今晨2時公布上月議息會議紀錄，官員認為經濟面臨極端不確定性和顯著風險，第二季度的數據可能表明經濟活動出現二戰後最大幅度的下滑，美股午市窄幅上落。

大市早段受惠就業數據好轉及製造業指數造好，抵銷部分州份疫情上升影響，加上藥廠輝瑞（Pfizer，美︰PFE）公布疫苗初期人體測試數據正面，刺激美股周三開市向上，道指曾升逾200點，一度重上26000點。

本港今晨2時25分，道指升8點，報25821點；標指及納指升18及93點，報3118及10152點。

會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）與會者中，0人認為GDP增速預期的不確定性減少，0人認為大致相似，17人認為增加；13人認為GDP增速預期有下行風險，3人認為風險大致均衡，1人認為有上行風險。

官員討論如何提供額外支持，例如通過購買長期資產及更明確詳細說明促使局方退出救市的因素。

儲局官員上月作出一項政策改變，稱他們將維持近期買債及抵押證券的步伐，有效地結束了每周減少買債。儲局表示，每月將購買至少800億美元的美債及400億美元的抵押債券。

官員上月預測今年最後三個月的失業率，平均在9%至10%之間，低於5月份的13.3%，但仍高於2月份的3.5%。聯儲局將於7月28日至29日舉行下一次會議。

數據方面，調查機講ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，雖然6月份私人職位增加237萬個，略遜預期的250萬個，但5月數據大幅上調，由減少276萬個改為增加307萬個職位。

小非農數據理想，但同時受制疫情反彈，美元表現反覆，美滙指數午市跌0.3%，報97.10；歐元升0.2%，報1.1258美元；日圓跌0.4%，報107.45兌1美元。

