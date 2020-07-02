【新股IPO】市傳海普瑞藥業（新上市編號：09989）擬下限定價

剛於周二（6月30日）截飛的深圳市海普瑞藥業 （新上市編號：09989），消息指錄得逾68倍超額認購，凍結資金317億元，擬於招股下限定價；由於超購逾50倍，將啟動回撥機制，令公開發售佔比由10%增至40%。該股招股價介乎18.4至20.6元，每手500股，將於下周三（8日）掛牌；聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。

此外，海普瑞將引入5名基石投資者，與上市投資者同設6個月禁售期。集資所得將分別用於：約30%用於改善資本結構及償還現有債務、30%用於在歐盟及其他全球市場 （如中國）拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施、20%用於提升開發及生產能力，擴大向賽灣生物提供的產品及服務、20%用於創新藥的投資。

海普瑞專注於高致死率疾病，業務覆 蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。按2019年全球銷售額計，海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額。

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