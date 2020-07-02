【新股IPO】京東數科擬赴科創板上市 公司不予置評

京東數科擬赴科創板上市？公司回應：「不予置評！」

據內地媒體報道，由京東 （09618） 持股的京東數科擬赴科創板上市，且日前已跟4間券商簽訂輔助協議。

盡管公司不予置評，惟近期京東數科的一些動作卻顯現了一些蛛絲馬跡，似為上市做準備。其中，創辦人劉強東自2月離任後，於6月再次成為公司董事長；目前，劉強東持有京東數科14.02%股權，為第一大股東。同時，公司名稱也從京東數字科技控股有限公司，改為京東數字科技控股股份有限公司。

另一方面，據京東集團近日公告指，已跟京東數科達成協議，將利潤分成權轉換為京東數科35.9%的股權，同時向京東數科增資17.8億元人民幣現金收購股權。交易完成後，京東將持有京東數科共計36.8%的股權。簡單估算，京東數科估值已接近2000億元。

京東數科前身是京東金融。2017年京東將金融業務獨立拆分成北京京東金融科技控股有限公司（即現在的京東數科）。2018年完成B輪融資，估值超過1300億元人民幣。

目前京東數科業務涉及AI技術、機器人、數字營銷、金融科技等領域，此前與中銀香港 （02388） 及怡和集團合資組成的虛擬銀行Livi Bank。

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