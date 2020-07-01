京東持股的京東數科擬赴科創板上市　估值近2000億人幣

▲ 京東數科擬登陸創科板。

內媒報道，京東 （09618） 持股的京東數科擬赴科創板上市，並已經與4家券商簽署了輔導協議。劉強東擔任該公司董事長，其個人持有14.02%股權。倘若京東完成將利潤分成權轉換成京東數科股權後，京東數科估值將高達1978億元人民幣（2168億港元）。

對上市報道，京東數科回應，不予置評。

京東數科上月發生多項工商變更，京東人力資源總監余睿卸任京東數科董事長，由劉強東接任，這相距今年2月劉強東卸任京東數科技法人和董事長不足4個月。

股權結構方面，京東上月公布與京東數科訂立的協議，京東會將利潤分成權轉換成京東數科35.9%的股權，同時將向京東數科增資17.8億元人民幣現金，用於收購額外股權以符合中國法律的註冊資本出資要求。上述交易完成後，京東將持有京東數科合共36.8%的股權。

由於京東數科的特別表決股份，京東將持有約18.7%的投票權，而劉強東及其控制實體宿遷領航方圓股權投資中心（有限合夥）合共持有的投票權將佔京東數科全部投票權的54.7%。

京東數科涉足AI技術、機器人、數字營銷、金融科技等領域，此前與中銀香港 （02388） 及怡和集團合資組成的虛擬銀行Livi Bank。

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