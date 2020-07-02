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德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/02

分享：

7月1日起，德國接任成為歐盟輪任主席國，在風起雲湧的2020下半年帶領歐盟各國前進。面對中美角力愈趨加劇，德國雄心勃勃，不甘繼續充當大國身後配角，冀進一步走上國際最前線，在中美大國之間展現影響力。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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