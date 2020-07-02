德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/02 分享： 7月1日起，德國接任成為歐盟輪任主席國，在風起雲湧的2020下半年帶領歐盟各國前進。面對中美角力愈趨加劇，德國雄心勃勃，不甘繼續充當大國身後配角，冀進一步走上國際最前線，在中美大國之間展現影響力。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/07/01 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 2020/06/27 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/07/01 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 2020/07/01 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 【中美角力】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手…… 2020/06/20 【中美角力】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手…… 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 2020/07/01 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享） 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/07/01 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 2020/07/01 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 2020/07/01 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 德國 歐盟 外交 特朗普 美國 北約 全球化 5G 中國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入