德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享）

7月1日起，德國接任成為歐盟輪任主席國，在風起雲湧的2020下半年帶領歐盟各國前進。面對中美角力愈趨加劇，德國雄心勃勃，不甘繼續充當大國身後配角，冀進一步走上國際最前線，在中美大國之間展現影響力。

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