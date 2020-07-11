德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸

7月1日起，德國接任成為歐盟輪任主席國，在風起雲湧的2020下半年帶領歐盟各國前進。面對中美角力愈趨加劇，德國雄心勃勃，不甘繼續充當大國身後配角，冀進一步走上國際最前線，在中美大國之間展現影響力。

德國雄心勃勃，料率歐盟與中美角力

特朗普暴露歐美矛盾，難再視而不見

與中國磨擦日增，歐盟難在統一口徑

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▲ 德國7月起接掌為歐盟輪任主席國，表現出雄心勃勃。圖為德國外長馬斯。

踏入2020下半年，國際局勢定必更趨動盪，美國總統大選11月舉行，中美角力亦隨着選舉接近而升溫，歐盟正成為中美雙方積極的拉攏對象。

歐美關係上，美國總統特朗普被視為近4年來的最主要搗亂分子，因為他敢於政治不正確的作風，撕破了歐美之間長期隱而不發的矛盾，特別是歐洲多國一直沒有履行軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的北約承諾，把歐洲暴露於佔便宜的處境。

隨著特朗普選情日漸落後，外界憧憬改為民主黨拜登領導美國，將可讓歐美迅速重修舊好。但德國似乎認為，彼此關係已經回不到從前。

德國當上主席國的前夕，外長馬斯（Heiko Maas）受訪時明言：「任何人以為民主黨總統上台，便可恢復昔日關係，是低估了歐美之間的結構性改變。」

馬斯承認跨大西洋關係無疑重要，但如今已經滿足不了彼此需求。誠然，不論是駐軍、科企、貿易等方面，歐美矛盾一經曝光，難再假裝看不見，只能另覓方式磨合。

▲ 特朗普把歐美之間的不和通通暴露於陽光下，令歐美無法繼續對矛盾視而不見。

至於一度橫掃歐洲的新冠肺炎，馬斯就此提出，堅持要調查疫情源頭之餘，更要把重要物資供應鏈遷回歐洲，重新掌握於歐盟手上。

他所指的，正是疫情期間暴露出的全球化弱點，在擁有超過7億人口的歐洲，重要的醫療儀器供應鏈竟然是握在中國手上，導致歐洲多國在疫情初期一個口罩也難求，甚至引發各國之間內鬨，互相扣起他國物資。

其實不獨醫療物資，馬斯也表明將在5G通訊、資訊科技、物流、能源和天然資源等方面下工夫，務求讓歐盟在上述戰略層面更有自主本錢，免於繼續成為大國附庸。

在中歐關係上，盡管雙方貿易合作日增，但隨著中國崛起而不斷擴大影響力，彼此之間的磨擦也隨之而來，就像兩者對調查疫情、香港問題、南海爭議等事宜的看法都存在衝突。

馬斯就此提出兩大重點，就是統一口徑和重返非洲。不論是德國或其他歐盟國家，單靠一國政經實力，不足以跟世界第二大經濟體的中國平起平坐，甚至乎是抗衡。因此，馬斯特別強調，歐盟跟中國交手時必須統一口徑、團結行動。

其次是非洲，歐洲在殖民時代過去後銳意淡出非洲，為中國製造空間進入非洲，透過援助方式建立影響力。

早在2018年，奧地理總理庫爾茨便明言，不該把非洲拱手讓予中國。事隔兩年，馬斯終於正視情況，稱世上貧窮地區確實需要援助，假如歐洲的民主國家不作為，便可能有他人乘虛而入。

除了美國，歐盟同意有意重建在非洲的影響力，而馬斯的說法正預示，歐盟亦準備在非洲參與中美的援助外交角力，引發三方大亂鬥。

▲ 歐盟或一改淡出非洲的態度，改為跟中美在非洲角力，展開援助外交。

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