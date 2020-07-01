【餐飲寒冬】Pizza Hut美國最大加盟商NPC申請破產保護

▲ NPC於美國經營逾1255間Pizza Hut以及逾385間漢堡包快餐連鎖店Wendy’s。

美國疫情導致不少餐廳暫時停業，變相加劇餐飲業的競爭壓力。外電報道，百勝中國（美：YUMC）旗下Pizza Hut於美國最大的加盟商NPC International已申請破產保護，而NPC亦負債近10億美元（約77.5億港元）。

NPC於1962年開設首間Pizza Hut，現時於美國經營逾1255間Pizza Hut以及逾385間漢堡包快餐連鎖店Wendy's。據悉，即使公司申請破產，NPC仍可繼續經營Pizza Hut及Wendy's。

值得留意是，NPC旗下的Wendy's曾兩度進駐香港，80年代曾以「得意妹」為名於尖沙咀開店，但經營3年後便倒閉。1991年再以「雲狄斯」攻港，高峰時有11間分店，於2000年正式撤出香港。

報道指，NPC擁有9.03億元的債務問題，已尋求多家律師事務所、投行、顧問公司幫助，並就重組協議進行談判，主要目標為減少公司債務，不排除出售資產。

有分析師估計，若NPC停止繳付特許經營權的費用，百勝中國或因特許權使用費，百勝將可能損失高達5420萬美元（約4.2億港元）的收入。

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