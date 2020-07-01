  • 29°C
香港時間 : 2020701日 (三) 22:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】花旗：金融市場已消化股市難大跌　短線關注立法會候選人的提名

金融經濟 21:24 2020/07/01

分享：

花旗表示，「港區國安法」將會立法會選舉前任何的抗議集會造成不利影響，因刑罰相當嚴厲，而且警察及執法部門加強執法。

「港區國安法」正式實施，券商花旗認為，金融市場大致已消化了「港區國安法」及有關的國際反應，相信在充裕的流動性及大量金融市場活動如新股首次公開發行（IPO）及發債活動下，有助鞏固金融市場情況。「相信市場對於國安法的全文不會感到驚訝，也不會導致股市大跌，但要進一步留意國際市場對於國安法的反應。」

花旗重申，「港區國安法」實施後，不預期聯繫滙率制度會受到影響，相信美元資金流動及美元交易也不會有任何轉變，而截至目前為止，看不到有大規模的資金外流。

香港或面對漫長且曲折的經濟復甦之路

市場關注「港區國安法」的實施情況，花旗表示，「港區國安法」將會對9月6日立法會選舉前任何的抗議集會造成不利影響，因「國安法」的刑罰相當嚴厲，而且警察及執法部門加強執法，相信「港區國安法」的討論將是立法會選舉的主要討論話題，短線關注選舉候選人的提名過程，長線則留意在香港設有據點國際公司對「國安法」的反應。

香港經濟方面，花旗認為，香港可能需要面對漫長且曲折的經濟復甦之路，雖然「港區國安法」短期可能會減低社會動盪造成大規模商業活動停滯的風險，但國際商業團體將密切關注「港區國安法」實施的情況，維持香港今年經濟負增長4.6%。

花旗稱，港人短期將獲得政府的1萬元資助，同時新型冠狀病毒引致的限聚令也逐步放寬，但全球疫情有下行風險，加上中國未有大舉放水，香港政府要重建商業信心，必須促進旅遊業、提供失業援助、促進就業，但最關鍵還是通過房屋及福利政策以減輕社會壓力。

相關文章：警方拘7人違港區國安法　港府：喊「香港獨立　唯一出路」犯法

相關文章：【港區國安法】張曉明：香港不止一次出現移民潮　 時間可消除恐懼

相關文章：【港區國安法】一文看清三大國際評級機構　過去如何評論港區國安法

相關文章：國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

香港股票 經濟 遊行集會 選舉 聯繫滙率 立法會 金融 港區國安法 國安法 限聚令

上一篇文章

字節跳動或損失逾60億美元　擬與印度官員交涉澄清有關TikTok禁令

下一篇文章

【零售寒冬】ESPRIT重組大計全球裁1200人　約100名香港員工受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】納指升1.9%　夜期收市跌102點（不斷更新）
【恒指夜期】納指升1.9%　夜期收市跌102點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【中概股造假】金凰珠寶質押80噸「假黃金」套160億人幣融資
【中概股造假】金凰珠寶質押80噸「假黃金」套160億人幣融資