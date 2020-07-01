【港區國安法】花旗：金融市場已消化股市難大跌　短線關注立法會候選人的提名

▲ 花旗表示，「港區國安法」將會立法會選舉前任何的抗議集會造成不利影響，因刑罰相當嚴厲，而且警察及執法部門加強執法。

「港區國安法」正式實施，券商花旗認為，金融市場大致已消化了「港區國安法」及有關的國際反應，相信在充裕的流動性及大量金融市場活動如新股首次公開發行（IPO）及發債活動下，有助鞏固金融市場情況。「相信市場對於國安法的全文不會感到驚訝，也不會導致股市大跌，但要進一步留意國際市場對於國安法的反應。」

花旗重申，「港區國安法」實施後，不預期聯繫滙率制度會受到影響，相信美元資金流動及美元交易也不會有任何轉變，而截至目前為止，看不到有大規模的資金外流。

香港或面對漫長且曲折的經濟復甦之路

市場關注「港區國安法」的實施情況，花旗表示，「港區國安法」將會對9月6日立法會選舉前任何的抗議集會造成不利影響，因「國安法」的刑罰相當嚴厲，而且警察及執法部門加強執法，相信「港區國安法」的討論將是立法會選舉的主要討論話題，短線關注選舉候選人的提名過程，長線則留意在香港設有據點國際公司對「國安法」的反應。

香港經濟方面，花旗認為，香港可能需要面對漫長且曲折的經濟復甦之路，雖然「港區國安法」短期可能會減低社會動盪造成大規模商業活動停滯的風險，但國際商業團體將密切關注「港區國安法」實施的情況，維持香港今年經濟負增長4.6%。

花旗稱，港人短期將獲得政府的1萬元資助，同時新型冠狀病毒引致的限聚令也逐步放寬，但全球疫情有下行風險，加上中國未有大舉放水，香港政府要重建商業信心，必須促進旅遊業、提供失業援助、促進就業，但最關鍵還是通過房屋及福利政策以減輕社會壓力。

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