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【ESPRIT】思捷環球裁1200人包括百名香港員工　股價揚半成

金融經濟 09:37 2020/07/02

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思捷環球預計進行全球性裁員，當中約100名香港區員工受影響。

思捷環球ESPRIT （00330） 公布最新的未來3個月的重組計劃，當中包括削減員工人數、薪金及優化店舖組合，ESPRIT預計全球裁員約1200名員工，料約100名香港區ESPRIT員工受影響。

思捷環球周四早段曾升6%，至上午9時36分，股價升4.8%，報0.88元，成交僅29.2萬元。

公司表示，1200名員工受影響，當中包括約800名在德國的店舖員工、約300名在德國的非店舖員工及約100名在香港的員工。該削減必須與德國的相關工人公會談判。

思捷指，除了公司管理層暫時性自願減薪外，公司亦有意向非店舖員工實行永久削減薪金及福利。思捷年初已在主要業務地德國，將多家子公司申請破產保護。

重組計劃料節省9億元

思捷已關閉內地以外全亞洲的56家分店，並目標在11月底再關閉德國約50家店舖，佔集團在當地營運的店舖數目一半，預料重組計劃將為公司節省約9億元

思捷表示，除了重組計劃，管理團隊正在實施策略計劃的舉措包括：強化品牌目標、在所有接觸點上創建一致的客戶體驗、致力提高產品質量並特別強調可持續性及專注於全價銷售。

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香港股票 裁員 香港 思捷環球（00330）

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