【零售寒冬】ESPRIT思捷重組大計全球裁1200人　約100名香港員工受影響

▲ 思捷環球預計進行全球性裁員，當中約100名香港區員工受影響。

思捷環球ESPRIT （00330） 公布最新的未來3個月的重組計劃，當中包括削減員工人數、薪金及優化店舖組合，公司預計進行全球性裁員約1200名員工，料約100名香港區員工受影響。

公司表示，1200名員工受影響，當中包括約800名在德國的店舖員工、約300名在德國的非店舖員工及約100名在香港的員工。該削減必須與德國的相關工人公會談判。

思捷指，除了公司管理層暫時性自願減薪外，公司亦有意向非店舖員工實行永久削減薪金及福利。

重組計劃料節省9億元

思捷亞洲（中國內地以外）店舖的56家分店已關閉，公司今年目標在11月底再關閉約50家位於德國的店舖，約佔半數集團在德國現時營運的店舖，預料重組計劃將為公司節省約9億元。

公司又表示，除了重組計劃，管理團隊正在實施策略計劃的舉措包括：強化品牌目標、在所有接觸點上創建一致的客戶體驗、致力提高產品質量並特別強調可持續性及專注於全價銷售。

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