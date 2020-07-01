【中概股】拼多多黃崢卸任首席執行官　投票權降至80.7%　

▲ 拼多多黃崢卸任CEO，持股比例從43.3%降至29.4%。

拼多多（美：PDD）宣布組織升級，創始人兼董事長黃崢透過致全員信方式表示，聯合創始人、原首席技術官陳磊將接任首席執行官。同時，拼多多今天（1日）在美國SEC遞交新文件顯示，黃崢持股權從43.3%降至29.4%，投票權從88.4%縮至80.7%。

截至香港時間晚上9時，拼多多美股盤前下挫0.12%，報價85.74美元。

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黃崢則繼續擔任董事長，此次調整後，黃崢將花更多時間與董事會制定公司中長期戰略，研究完善包括合夥人機制在內的公司治理結構。

他在信中提及，將按照IPO時的承諾，連同創始團隊捐贈約2.37%的公司股份，正式成「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。

黃崢表示拼多多將繼續建立和完善合夥人制度，為此，他把個人持有拼多多的7.74%股權，分給公司合夥人集體。當中一部分在不影響現有股東利益情況下，進行長期基礎研究和社會公益等方面的探索；另一部分作為未來管理層的補充激勵。

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