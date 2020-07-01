【美股早市】道指升50點 疫苗測試傳佳音 Tesla取代豐田成全球最高市值車廠

雖然美國新增的新冠肺炎確診病例再創新高，但輝瑞藥廠公布疫苗初期人體測試數據正面，加上俗稱「小非農」的美國私人職位數據佳，刺激美股周三開市向上，道指曾升約200點，其後升幅收窄至約50點。

輝瑞（Pfizer，美︰PFE）股價急彈4.7%，主因其公布新冠肺炎疫苗的初期人體測試數據正面。MedRXiv刊登的報告顯示，合共45人接受測試，分別注射10至100微克的新疫苗和安慰劑，結果注射10微克和30微克的全數測試者在28日後均產生抗體。

受試者抗體水平較已康復患者高1.8至2.8倍，雖大部分人出現發燒、失眠等副作用，但症狀輕微，無須住院，不構成生命危險。測試結果暫時未通過同行評審，亦未在期刊發表，有關疫苖與另一科企Moderna（美︰MRNA）早前宣稱獲正面結果的疫苖，採用相同技術。

電動車廠商Tesla（美：TSLA）股價升逾4%，市值增至2085億美元，超越日本豐田（Toyota）的2019億美元，成為全球市值最高車廠。

波音（Boeing，美︰BA）繼周二挫近6%後，今日反彈0.4%。路透社獨家報道，取得美國運輸部監察長報告，指波音為737 MAX向聯邦航空管理局（FAA）申請認證時，沒有在文件提及存在修正自動防失速系統（MCAS）。MCAS被指是造成737 MAX空難的一大原因。

數據方面，調查機講ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，6月份職位增加240萬個，略遜預期的250萬個。另外，5月數據有巨大修訂，由減少280萬改為增加300萬職位，改動原因暫時未知。分項數據方面，受惠解封，休閒及款待、建築業職位大增，分別增加96萬及40萬職位。

ADP聯合主管耶爾德馬茨（Ahu Yildirmaz）指，經濟狀況持續改善下，多個之前職位大減的行業，情況都大有改善。

小非農數據理想，但同時受制疫情反彈，美元表現反覆，美匯指數徘徊97.4的上下水平；歐元跌0.1%，報1.1225美元；日圓升0.5%，報107.45兌1美元。

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記者：林建忠

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