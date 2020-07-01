【本港樓市】高盛：社會動盪憂慮加劇　樓價料再跌5%至15%

▲ 高盛認為，社會動盪加劇的憂慮重燃，及國際對香港局勢進行評估，再次引起市場關注。

高盛認為，雖然宏觀經濟環境仍然不明朗，但本港樓市在未來數月有數個關注點，包括商業地皮投標，住宅樓市將較商廈及寫字樓更穩健，而近日市場關注香港與廣東省和澳門互認檢測及互免檢疫的消息。

雖然本港住宅樓價企穩，但高盛維持對樓價自去年中回落10%至30%的看法，認為社會動盪加劇的憂慮重燃，及國際對香港局勢進行評估，再次引起市場關注。

高盛預期，樓價或租金將再跌5至15個百分點，加上資產淨值（NAV）跌10%，意味本港地產股NAV平均折讓約46%。該行預期，樓市將繼續波動，短期地產股風險增加，首選長實 （01113） ，建議沽售希慎 （00014） 、冠君產業信託 （02778） 及置富產業信託 （00778） 。

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