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【航班復飛】瑞安航空1000班航班今重飛　7月機票預訂強勁

金融經濟 20:49 2020/07/01

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歐洲廉航瑞安航空於7月1日復飛。

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）表示，航空公司由今日（一日）開始重啟1000班航班，公司7月份的機票預訂亦十分強勁，集團首席執行官邁克爾·奧利裡（Michael O’Leary）表示，希望自夏季開始旅客恢復對歐洲外旅的信心。

Michael O’Leary指，7月首數周的機票預訂數目十分強勁，8月份的機票預訂相當強，而9、10月份的機票預訂則較弱。

自新冠疫情爆發後，歐洲航空業一度受到嚴重打擊。疫情期間，歐洲廉航僅提供有限的服務。集團表示，航班定於今日首日復飛重飛，並預設載客量為10.5萬名乘客，幾乎是4、5月飛行載客量的兩倍。

Michael O’Leary希望，公司可以從7月份的450萬名載客量增加至8月份的600萬名乘客，大約是正常水平的一半。若7、8月份公司預見大批旅客在做足安全措施底下，開始往外地旅遊，他預料9月份開始，公司收入可以慢慢穩定過來。他續指，目前乘搭公司航班的所有乘客均有戴口罩。

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