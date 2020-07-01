【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元

▲ Spotify推出「Premium Duo」雙人共享計劃，每月費用只需78元。

為吸納更多付費用戶，Spotify近年推出多項訂閱計劃，例如學生優惠，家庭共享方案等。最近Spotify就推出「Premium Duo」訂閱服務，並專為情侶而設，只要居住在同一個地方的用戶都可以用！

Spotify推出的「Premium Duo」雙人共享計劃，每月費用只需78元。用戶不但可以分擔會員費用，同時亦可以互相分享音樂清單。官方表示，現有的Premium用戶可隨時轉用「Premium Duo」計劃，平台會自動保留用戶個人資料，以及音樂播放清單。

另外，Spotify更會提供「Duo Mix」播放列表功能，並定期更新兩人喜愛的音樂清單。Spotify表示，此功能是為了方便用戶了解個人及伴侶收聽音樂的喜好。

事實上，Spotify於去年3月就推出此項計劃，並在部分地區進行測試。Spotify表示，從今日開始，功能正式在全球55個市場推出，當中包括阿根廷，巴西，越南，菲律賓，馬來西亞，泰國，台灣，新加坡和香港等地。

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責任編輯：李寶如