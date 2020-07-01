【新盤出撃】茶果嶺KOKO HILLS將開價最快下周賣　737呎示範單位率先睇

港區國安法正式推出，一眾發展商排隊推盤，其中由會德豐地產發展的藍田茶果嶺KOKO HILLS極速推盤，於今天（7月1日）首度開放示範單位予傳媒參觀，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目預計24小時內開價，首批料推出約83伙，首批單位將涵括1房至3房戶型。

▲ 會德豐地產常務董事黃光耀（中）、會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘（右）及會德豐地產市務助理總經理陳惠慈（左）一起介紹KOKO HILLS的最新步署。

【樓市現象】無懼港區國安法 多區錄上車客入市個案



黃光耀指，由於項目的4房單位數目不多，只有16伙，4房單位將以招標形式推售。而示範單位將於本周末開放公眾參觀，並將進行收票，最快於下周發售，將成今年下半年新盤頭炮。他續稱，KOKO HILLS過去兩天以網上直播形式進行新聞發布會，反應理想，累積收看人數逾6,000人次。公司也接獲不少人查詢3房單位，特別是3房1套加儲物室及3房1套加工作間連洗手間單位，指因區內少有此類戶型的大單位，適合家中有小朋友的換樓家庭客。

【樓市現象】樓價升、租金跌怪現象再現 三大原因你估中幾多個﹖

▲ KOKO HILLS將於7月2日開價

今天開放的連傢俬裝修示範單位為2座18樓E室，實用面積737平方呎，原則為3房連套房，現改為2房連套房間隔。 發展商特意將2間睡房打通，設計為兒童房，讓小朋友有更大的休息及玩樂空間。 大廳以藍色為主調，配搭黃色布藝椅子及攬枕，再以金屬、玻璃、意大利雪花雲石及絨布等不同質感材料，塑造出獨特而富藝術感的生活空間。大廳方正實用，飯廳足夠擺放4人圓桌，配以意大利吊燈，格調高雅。 客廳外連約68平方呎露台，採用落地玻璃趟門，室外美景一覽無遺。



廚房設備用料講究，地板嚴選高級瓷磚舖砌。 主人套房空間寬闊，擺放大床後仍可三邊下床。至於兒童睡房以動物牆身配搭木質傢俬，加上特大玻璃幕牆設計，提高室內採光度。

【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」

▲ 客廳外連約68平方呎露台，採用落地玻璃趟門

▲ 客廳空間十足

▲ 主人套房以黃色為主調，配搭銀灰色床具及格紋掛畫，活潑中見優雅

▲ 兒童睡房設有動物牆身，仿如置身森林小屋

▲ 浴室設高級天然石材、瓷磚及鏡等材料，感覺光猛

▲ 廚房設備用料講究，配備德國著名品牌西門子的優質家電及爐具

另一個為5座18樓D室無改動示範單位，實用面積465平方呎，為2房交樓標準示範單位。單位採用開放式廚房設計，特別適合年輕分枝家庭及喜愛健康煮食的人士，層與層之間高度達3.15米，空間感十足。長型大廳間隔四正，不設玄關位置，設有寬闊玻璃趟門連接露台。主人房擺放雙人床後可三邊落床，更預留衣櫃位置。

▲ 長型大廳間隔四正，不設玄關位置

▲ 採用開放式廚房設計，特別適合年輕分枝家庭及喜愛健康煮食的人士

【樓市前景】「港區國安法」塵埃落定 點解樓價將長升長有?

另方面，嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯周三也加推178伙，折實平均呎價24,836元，比去年11月底時時推首批單位折實平均呎價約22,888元，提價約8.5%。是次入場單位為1B座1樓A室，實用面積293方呎，開放式間隔，折實價697.85萬元，呎價23,817元。發展商也推出嘉峯匯其中170伙，於本周六（4日）以價單先到先得形式，同日起也會招標36伙，於當天合共開售206伙。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！



