【歐股收市】德股低收 德國失業數據差 德交所系統曾死機

▲ 德交所系統又死機 拖累歐洲多國交易所

新冠肺炎疫情繼續引起市場憂慮，加上德國5月份新增62.7萬人失業，按年大增48.5%，拖累德股和歐股表現，午市急挫，雖然尾市收復部分失地，但英德法股仍然低收。

另外，在周三早段時間，德國交易所的交易系統周三再次發生故障，交易活動一度暫停，主因所使用的Xetra T7系統出現技術問題。今次故障波及多個歐洲國家，包括意大利維也納、匈牙利布拉格、克羅地亞薩格勒布等地的交易所。

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交易暫停約3小時後，於本港時間下午約5時半恢復運作，多個受波及歐洲交易所亦陸續回復正常 。故障原因暫時未知，德交所發言人拒絕評論。

今次是法蘭克福德交所短期內再次出問題，今年4月，交易所亦曾因固障，導致交易暫時超過4小時。當時德交所稱，已採取行動預防同類事故再發生。

歐洲股市表現 今日變幅 收報 Stoxx 600指數 +0.2% 361.01點 英國富時100指數 -0.2% 6157點 法國CAC40指數 -0.2% 4926點 德國DAX指數 -0.4% 12260點

責任編輯：文青青、方賢

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