【消費優惠】1萬元快將派發　中銀滙豐推信用卡簽帳優惠

政府派發的1萬元，最快將於7月8日發放，不少市民也打算用於消費，趁機獎勵自己！滙豐及中銀均推出信用卡簽帳優惠，吸引市民消費的大額簽帳。

中銀信用卡今日（7月1日）至9月30日，推出簽帳現金回贈優惠。每月簽帳滿6000元，現金回贈100元；簽帳滿1萬元，現金回贈300元。此外，連續3個月每月簽帳滿1萬元的話，額外有600元現金回贈。

提提大家，優惠限首6萬名成功登記的客戶。卡戶每月可享回贈300元，全個推廣期最高可享1500元現金回贈。

滙豐信用卡在今日（7月1日）至8月31日，推出「最紅大折日—本地簽帳優惠」。累積合資格簽賬滿8,000港元，可享額外5%「獎賞錢」回贈，最高可達額外$600「獎賞錢」；全期累積合資格簽賬滿3萬港元，多享額外$400「獎賞錢」。卡戶需要在網上、手機應用程式或電話預先登記，推廣期最高可享$1000「獎賞錢」。

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