【5G手機】OnePlus將推出中階新機OnePlus Nord　歐洲印度先推出

▲ OnePlus將推出入門版中階手機，並命名為「OnePlus Nord」，官方稱其售價將低至500美元（約3,875港元）。

近年來中階手機市場競爭激烈。日前有消息指，OnePlus將推出入門版中階手機，並命名為「OnePlus Nord」，官方稱其售價將低至500美元（約3,875港元）。

OnePlus表示，計劃在不久後發布「OnePlus Nord」手機。綜合早前消息指，OnePlus Nord會搭載Qualcomm Snapdragon 765G 5G晶片，配備90Hz AMOLED屏幕，以及8GB RAM和128GB的儲存空間。手機會設有4個後置鏡頭及2個前置鏡頭，電池容量為4000mAh，支援Android 10系統及5G網絡。

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距離OnePlus上一次發布中階手機，已經是2015年，不過當時推出的OnePlus X市場表現不佳。今年Google延遲發布Pixel 4a手機，OnePlus Nord或會成為用戶購買中階機的首選，而印度消費者一向對於OnePlus手機的需求量大。OnePlus表示，首款OnePlus Nord手機會在歐洲和印度率先推出，不久後亦會進入美國市場。

責任編輯：李寶如