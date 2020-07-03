【內房銷售】旭輝6月合同銷售按年升逾12%　一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

▲ 券商富瑞引述克而瑞數據表示，主要大型發展商6月銷售按年平均增長18%。

內地房地產企業6月銷售大多重回增長軌道，券商富瑞引述克而瑞數據表示，主要大型發展商期內銷售按年平均增長18%，勝市場預期，料第三季銷售可錄得15%至20%的按年增長。以下本報綜合各大內房股6月銷售數據。貨幣單位均為人民幣。

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旭輝 （00884） 6月合同銷售金額約251.3億元，按年升12.5%，合同銷售面積約155.56萬平方米，銷售均價約每平方米16,200元。上半年公司累計錄得合同銷售約807.3億元，按年跌8.7%。

建發國際 （01908） 上半年累計錄得合同銷售金額約257.58億元，按年增52.88%，合同銷售面積155.85萬平方米，按年增60.84%，平均銷售價格為每平方米約16,500元。

萬科 （02202） 6月實現合同銷售面積501.5萬平方米，合同銷售金額733.7億元（人民幣，下同），按月增長19.7%，按年上升10.5%。今年上半年累計實現合同銷售面積2,077萬平方米，合同銷售金額3,204.8億元，按年下滑4.22%。

中國奧園 （03883） 6月未經審核物業合同銷售金額約175.9億元，按月上升72%，按年增長15%。今年上半年未經審核物業合同銷售額累計約508.7億元，按年跌5.1%。

景瑞控股 （01862） 6月的合約簽約銷售額約為22.05億元，按年跌32.6%，合同銷售面積約為9.7萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,711元。今年上半年集團累計合約簽約銷售額約為76.7億元，按年跌24.3%，合同銷售面積約為31.9萬平方米，合同銷售均價約每平方米24,029元。

大發地產 （06111） 上半年累計實現合同銷售金額約為112.08億元，按年增57.6%；累計合同銷售面積為80.1萬平方米；平均銷售價格為每平方米約13,996元。

合景泰富 （01813） 6月預售額為80.61億元，較去年同期增加6.7%，預售建築面積約48.7萬平方米，較去年同期減少3.6%。

力高集團 （01622） 6月實現的合約銷售約為130 .182億元，建築面積約169.1萬平方米，按年分別增長19.3%及71.6%。

富力地產 （02777） 6月權益合約銷售總金額為145.1億元，按月升37%，按年跌9.3%；銷售面積達約116.4萬平方米，按月升32%。上半年累計實現總權益合約銷售金額約510.6億元，按年跌15.2%。

花樣年 （01777） 6月的銷售額為約60億元，按年升63.9%，相應已售建築面積為約34.9萬平方米，平均售價為每平方米約17,186元。今年上半年累計實現銷售額175.06億元，按年升32.9%，相應已售建築面積為約135.4萬平方米，平均售價為每平方米約12,925元。

碧桂園 （02007） 公布，6月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.6億元，較按年增加0.93%，公司股東權益的合同銷售建築面積約729萬平方米，按年增9.72%。

恒大 （03333） 6月份的合約銷售金額約760.5億元，按年增長51.3%，合約銷售面積約855.3萬平方米，按年增長84%，銷售回款756.9億元，按年增長60%。今年上半年累計合約銷售金額達3,488.4億元，按年增23.8%。

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