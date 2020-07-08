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【內房銷售】新展發展上月合約銷售按跌近12%　一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

金融經濟 19:15 2020/07/08

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券商富瑞引述克而瑞數據表示，主要大型發展商6月銷售按年平均增長18%。

內地房地產企業6月銷售大多重回增長軌道，券商富瑞引述克而瑞數據表示，主要大型發展商期內銷售按年平均增長18%，勝市場預期，料第三季銷售可錄得15%至20%的按年增長。以下本報綜合各大內房股6月銷售數據。貨幣單位均為人民幣。

相關文章：【內房股價】內房6月銷售勝預期、融創漲逾一成　富瑞看好5內房跑出（第二版）

新展發展 （01030） 6月合約銷售260.66億元，按年跌11.8%，銷售面積223.38萬平方米。上半年累計合約銷售額975.21億元，按年跌20.34%，累計銷售面積877.53萬平方米，按年跌16.39%。

保利置業 （00119） 上半年合約銷售額約為196億元，按年跌1.51%，合約銷售面積約為104.2萬平方米。

寶龍地產 （01238） 6月的合約銷售額103.23億元，按年增54.5%，合約銷售面積67萬平方米。今年上半年合約銷售額按年增8%至315.29億元。

龍光集團 （03380） 6月公司股東權益的合約銷售額約為91億元，按年跌16.2%，合約銷售面積約62.6萬平方米，合約銷售單價約為14,212元。上半年累計合約銷售額約為463.5億元，按年上漲12.05%。

雅居樂 （03383） 6月預售金額合計為148.9億元，按年升20%，而對應建築面積為130.6萬平方米，平均價為每平方米11,405元。上半年預售金額合計為551億元，按年跌5.3%，而對應建築面積為404.9萬平方米；平均價為每平方米人民幣13,608元。

越秀地產 （00123） 6月合同銷售約117.25億元，按年上升約46%，實現合同銷售面積約為51.4萬平方米，按年上升約30%。今年上半年累計合同銷售約75.61億元，按年上升約2%，佔全年銷售目標802億元的47%；累計合同銷售面積約151.91萬平方米，按年下降約7%。

中海外 （00688） 6月合約物業銷售金額約為575.61億元，而相應的已售樓面面積約為327.3萬平方米，分別按年增加32.3%及增加30.4%。上半年累計合約物業銷售金額約1720.13億元，相應的累計已售樓面面積約954.3萬平方米，分別按年增加4.2%及增加3.5%。截至今年6月底止，已認購物業銷售約131.76億元。

中國海外宏洋 （00081） 6月合約銷售額約105.85億元，按年升35.4%，合同銷售面積為92.14萬平方米，按年增10.3%。今年上半年累計合約銷售為278.7億元，按年增14.5%。

中駿 （01966） 6月合同銷售金額約119.27億元，按年增17%，合同銷售面積為51.6萬平方米，按年跌2%，平均銷售價格為每平方米14,615元。今年上半年，集團累計錄得合同銷售約400.76億元，按年增8%。

瑞安房地產 （00272） 第二季合約物業銷售額達到41.81億元，其中包括住宅物業合約銷售額41.27億元和商業物業合約銷售額0.54億元。今年上半年累計合約物業銷售額逹到62.22億元。

陽光100 （02608） 6月合同銷售額約6.45億元，按年跌13%。上半年合同銷售額約24億元，按年跌36%。

金地商置 （00535） 6月合約銷售額約136.22億元，按年增1.3倍；上半年累計合約銷售總額311.8億元，按年升19%。

融信中國 （03301） 6約合約銷售196.3億元，按年增長96%；上半年累計合約銷售總額603.6億元，按年升6.5%。

佳兆業 （01638） 公布，6月份的合約銷售金額為89.7億元人民幣，按年增30.4%，合約建築面積按年跌9%至47.5萬平方米。6月份平均售價為每平方米1.89萬元人民幣，按年增43.3%。

正榮地產 （06158） 公布，6月份的合約銷售金額為151.09億元人民幣，按年增18.8%，合約建築面積97.68萬平方米，按年增23.6%。6月份平均售價為每平方米1.55萬元人民幣，按年下降3.7%。

禹洲集團 （01628） 公布，6月份的合約銷售金額為121.10億元人民幣，按年升68.6%；銷售面積為70.4萬平方米；平均銷售價格為每平方米17193元人民幣。

今年首6個月，累計銷售金額為428.5億元人民幣；累計銷售面積為2,609,482平方米；平均銷售價格為每平方米16421元人民幣。

德信中國 （02019） 公布，6月實現合約銷售金額約83.8億元人民幣，按年升71%；合約銷售面積約33萬平方米，按年升23%。今年首6個月，累計合約銷售金額約257.1億元人民幣，累計合約銷售面積約121.5萬平方米。

融創中國 （01918） 6月合約銷售金額約545.7億元（人民幣，下同），按年升7.4%；合約銷售面積約381.3萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,310元。

今年上半年，融創累計實現合同銷售金額1952.7億元，按年跌8.8%；累計合同銷售面積約1403萬平方米，合同銷售均價為每平方米13,910元。2020年上半年，歸屬公司的權益合同銷售金額約1325.9億元。

世茂集團 （00813） 6月合約銷售額約302億元，按年升6.4%，合銷售面積為171.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米17604元。今年上半年合約銷售1104.8億元，按年升10%，合約銷售總面積為629.8萬平方米，按年升13%，平均銷售價格為每平方米17,542元。

銀城國際 （01902） 6月合約銷售為29.8億元，按年升26.8%，合約建築面積約為16.5萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,027元。今年上半年總合約銷售額約61.2億元，按年跌22.5%，總合約建築面積約為33.6萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,205元。

當代置業 （01107） 6月合同銷售約37.4億元，按年跌21%，其中物業合約銷售額約35.3億元，車位合約銷售額約2.1億元，物業合約銷售面積約36萬平方米，銷售均價每平方米約9,788元。今年上半年累計合約銷售約142.1億元，按年跌14.8%。

美的置業 （03990） 上半年合約銷售金額錄得約482億元，按年升2.1%，相應的已售建築面積約437.9萬平方米。

旭輝 （00884） 6月合同銷售金額約251.3億元，按年升12.5%，合同銷售面積約155.56萬平方米，銷售均價約每平方米16,200元。上半年公司累計錄得合同銷售約807.3億元，按年跌8.7%。

建發國際 （01908） 上半年累計錄得合同銷售金額約257.58億元，按年增52.88%，合同銷售面積155.85萬平方米，按年增60.84%，平均銷售價格為每平方米約16,500元。

萬科 （02202） 6月實現合同銷售面積501.5萬平方米，合同銷售金額733.7億元（人民幣，下同），按月增長19.7%，按年上升10.5%。今年上半年累計實現合同銷售面積2,077萬平方米，合同銷售金額3,204.8億元，按年下滑4.22%。

中國奧園 （03883） 6月未經審核物業合同銷售金額約175.9億元，按月上升72%，按年增長15%。今年上半年未經審核物業合同銷售額累計約508.7億元，按年跌5.1%。

景瑞控股 （01862） 6月的合約簽約銷售額約為22.05億元，按年跌32.6%，合同銷售面積約為9.7萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,711元。今年上半年集團累計合約簽約銷售額約為76.7億元，按年跌24.3%，合同銷售面積約為31.9萬平方米，合同銷售均價約每平方米24,029元。

大發地產 （06111） 上半年累計實現合同銷售金額約為112.08億元，按年增57.6%；累計合同銷售面積為80.1萬平方米；平均銷售價格為每平方米約13,996元。

合景泰富 （01813） 6月預售額為80.61億元，較去年同期增加6.7%，預售建築面積約48.7萬平方米，較去年同期減少3.6%。

力高集團 （01622） 6月實現的合約銷售約為130 .182億元，建築面積約169.1萬平方米，按年分別增長19.3%及71.6%。

富力地產 （02777） 6月權益合約銷售總金額為145.1億元，按月升37%，按年跌9.3%；銷售面積達約116.4萬平方米，按月升32%。上半年累計實現總權益合約銷售金額約510.6億元，按年跌15.2%。

花樣年 （01777） 6月的銷售額為約60億元，按年升63.9%，相應已售建築面積為約34.9萬平方米，平均售價為每平方米約17,186元。今年上半年累計實現銷售額175.06億元，按年升32.9%，相應已售建築面積為約135.4萬平方米，平均售價為每平方米約12,925元。

碧桂園 （02007） 公布，6月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.6億元，較按年增加0.93%，公司股東權益的合同銷售建築面積約729萬平方米，按年增9.72%。

恒大 （03333） 6月份的合約銷售金額約760.5億元，按年增長51.3%，合約銷售面積約855.3萬平方米，按年增長84%，銷售回款756.9億元，按年增長60%。今年上半年累計合約銷售金額達3,488.4億元，按年增23.8%。

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