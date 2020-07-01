中國平安創辦人馬明哲辭任CEO　是為退休鋪路？

近期有不少內地企業都出現換班潮，今日最新的有中國平安（02318）宣布，創辦人馬明哲將辭任首席執行官職務，但會保留董事長職務，同時由首席財務官姚波升任聯席首席執行官（Co-CEO）。

對於這消息，即惹來外界揣測現屆65歲的馬明哲，是否正為退休作安排。不過，據平保公告所指，馬明哲辭任後將繼續擔任董事長，並根據公司章程的規定，負責戰略發展、戰略創新、人才培養、文化建設以及重大事項決策等職責，繼續發揮核心領導作用。

外界認為，通過今次調整，平保的根本目的是進一步鞏固「聯席CEO＋職能執行官」集體決策機制和模式，也是對公司治理架構的完善。調整后集團整個董事局隊伍的平均年齡在50歲左右，進一步實現了團隊的年輕化、專業化。

馬明哲於1988年3月創立平安保險公司，自公司成立以來，先後出任公司總經理、董事、董事長兼首席執行官，主持公司的全面經營管理工作至今。

至於姚波，則於2001年加入中國平安，2009年6月起出任執行董事，現任集團常務副總經理、首席財務官、總精算師。

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