【美國疫情】大學生明知染疫 仍參加派對狂歡播毒

美國的新冠肺炎疫情仍惡化，全國16州的確診病例於6月翻倍。美國副總統拜登曾批評年輕人忽視社交距離措施，導致疫情變得更嚴峻。阿拉巴馬州有數名大學生明知道自己確診的情況下，仍前往派對聚會播毒。

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阿拉巴馬州當地媒體報道，該州西部的塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）消防局長史密斯（Randy Smith）證實，有新冠病毒檢測呈陽性的學生，在最近幾周卻仍然參與派對和聚會，部分參與者是阿拉巴馬大學的學生。

史密斯表示，他一開始也認為這個消息只屬謠言，但他們對涉事學生進行調查，其後通過診所及衛生部門證實有關情況屬實。

據悉，當地消防部門已在該市議會的會議上通報有關情況，議會其後通過一項法令，要求民眾在公共場所戴口罩。

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路透社對美國的疫情數據進行分析，發現美國50州當中，有16州的確診數字已於6月增加超過1倍，其中也包括阿拉巴馬州。阿拉巴馬州於上月底的疫情急轉直下，確診病例由上月23日的3.1萬，於上月30日已急速飆升至3.8萬，短短一周已大幅增加超過20%。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國的新冠肺炎疫情惡化，阿拉巴馬州有大學生明知確診的情況下，仍前往派對聚會播毒。（資料圖片）