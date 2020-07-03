海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）

▲ 海洋公園港人生日優惠延長，免費門票延至8月31日。

海洋公園決定延長港人生日優惠至8月31日，只要出示身份證或出生證明，便能領取免費門票入場。海洋公園承諾，將逐漸增加每日預約名額，應付遊客的入園要求。不過，所有訪客需要提前憑入場門票於網上預約到訪日期。

7月10日下午4時開始新一輪預約

根據海洋公園官網，7月24日前的預約名額已滿。7月10日下午4時起，所有訪客均可預約7月25日至8月31日之名額。

海洋公園早前指，1月26日至6月12日生日的港人，可於6月13日至7月12日內領取免費門票一張，由於反應熱烈，因此海洋公園決定將優惠的時限延長至8月31日。

另外，新動物展館已於7月1日開幕，共有20隻狐獴、2隻亞達伯拉象龜在館內展出。新展館可容納60人，但因應疫情將會減至30人。

相關文章：香港迪士尼推港人買二送一優惠 7月底前入園再送逾百元迪士尼頭箍（附預約連結）

相關文章：海洋公園周六重開推優惠 1998元三人入場兼住豪華客房

相關文章：海洋公園本周六重開 兒童免費、成人7折入場優惠

相關文章：【海洋公園救亡】劉鳴煒獲委任海洋公園董事局主席 為何任期僅得一年？

相關文章：【海洋公園】「Package」劉鳴煒任新主席 10歲收10萬元籲「應使得使」

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁