  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 21:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）

金融經濟 20:24 2020/07/03

分享：

海洋公園港人生日優惠延長，免費門票延至8月31日。

海洋公園決定延長港人生日優惠至8月31日，只要出示身份證或出生證明，便能領取免費門票入場。海洋公園承諾，將逐漸增加每日預約名額，應付遊客的入園要求。不過，所有訪客需要提前憑入場門票於網上預約到訪日期。

7月10日下午4時開始新一輪預約

根據海洋公園官網，7月24日前的預約名額已滿。7月10日下午4時起，所有訪客均可預約7月25日至8月31日之名額。

海洋公園早前指，1月26日至6月12日生日的港人，可於6月13日至7月12日內領取免費門票一張，由於反應熱烈，因此海洋公園決定將優惠的時限延長至8月31日。

另外，新動物展館已於7月1日開幕，共有20隻狐獴、2隻亞達伯拉象龜在館內展出。新展館可容納60人，但因應疫情將會減至30人。

相關文章：香港迪士尼推港人買二送一優惠　7月底前入園再送逾百元迪士尼頭箍（附預約連結）

相關文章：海洋公園周六重開推優惠　1998元三人入場兼住豪華客房

相關文章：海洋公園本周六重開 兒童免費、成人7折入場優惠

相關文章：【海洋公園救亡】劉鳴煒獲委任海洋公園董事局主席　為何任期僅得一年？

相關文章：【海洋公園】「Package」劉鳴煒任新主席　10歲收10萬元籲「應使得使」

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

門票 疫情 海洋公園 香港

上一篇文章

【盈喜盈警】中國機械設備工程稱受疫情拖累 料賺少最多四成　（不斷更新）

下一篇文章

【滙豐裁員】滙豐擬再次退出工業金屬業務　貴金屬業務則繼續
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
【口罩供應】人人有份！Oxyair Mask HK今早11時15分預售七色彩虹口罩 210元70個（附連結）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂36億孖展接力最旺