【定期存款】人民幣資產需求大 滙息總回報料達4厘

▲ 人民幣定存受捧，金管局指5月份人幣存款驟升6.2%，至6,949億元，市料人幣存息較高有關。

市場對人民幣資產不斷有需求，專家預計國家財政部將連續12年來港發行國債，總額保持約150億元（人民幣，下同）；而港銀亦因應市場需求，維持較高的人民幣定期存款息率，業界建議避險族，先開立半年定期存款，市面最高息是建行亞洲的2.15厘，門檻為10萬元，按理賺息可彌補滙價走貶。

而外資大行對人民幣的前景較樂觀，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，在岸價兑美元下半年的低位為7.14，但今年底的目標價料可重返6.94高位，較現滙約7.06呈約1.7%潛在升幅。

再計及定存逾兩厘利息，滙息總回報有望達4厘。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，自2008年起財政部每年來港發行國債，通常在6月公布，分兩批分行。今年雖受疫情影響而延遲公布，但預料仍繼續來港發國債，規模跟去年相若，保持約150億元，主因有3，包括︰

（1）息差優勢明顯，令人民幣資產具賣點。舉人民銀行最近在港，成功發行百億元的半年期央行票據為例，票息2.21厘，創今年同期新高；更較美債不足0.2厘高約1厘，凸顯幾近零風險的國債受捧。

（2）港區國安法後，市場相信中央力撐本港作為全球最大的離岸人幣中心，因而續在境外發行點心債。

（3）推進人民幣國際化3部曲，由結算貨幣到投資貨幣，以至儲備貨幣。畢竟面對全球超低息的宏觀大環境，負債息逾萬億美元；反觀人幣債息動輒逾兩厘或以上，隨著海外機構投資者及央行等增加人債比重，有助人幣作為儲備貨幣，變相推進國際化。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文補充，人幣國際化3部曲中，作投資貨幣的成績最顯著，尤其是滬港通及深港通等，日益吸引南水北上。再者，外資亦不斷加倉A股比重，如富時羅素指數首階段分4次擴容，由17.5%加碼至25%，最後一期增加A股比重，剛於上周一（6月22日）生效，市料吸資約250億元，當中約210億元屬被動式基金的調整。

而金管局剛於昨天（6月30日）公布，5月份人民幣存款驟升6.2%，至6,949億元；業界指創人幣資金池自2016年7月最高水平，顏劍文拆解，人幣存息較港元及美元息高，息差優勢吸引追息族。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪