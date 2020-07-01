【港區國安法】一文看清三大國際評級機構　過去如何評論港區國安法

▲ 國際評級機構自去年中起調整香港信貸評級的動作變得頻繁。

全國人大常委會通過《港區國安法》並刊憲生效。國際評級機構自去年中起調整香港信貸評級的動作變得頻繁，其中惠譽（Fitch Ratings）在過去一年內兩度下調香港評級，由AA+降至AA-。自5月傳出內地擬推行《港區國安法》，評級機構均指主要會留意香港政府管治能力以及經濟前景，隨《港區國安法》條文明確，市場關注三大機構會否更改對香港評價。

惠譽：投資者觀感是關鍵

惠譽6月22日表示，《港區國安法》會否進一步影響香港評級，則要視乎新法如何影響投資者對香港的觀感，當前仍言之尚早，但提醒若投資者因國安法而改變了對香港的看法，就有機會影響到香港的主權評級。

標普為國際三大評級機構中唯一沒有下調香港的主權信貸評級，目前香港評級為AA+。標普曾指，《港區國安法》訂立不會影響評級，因香港制定經濟政策的自主權，美國與香港之間的貿易關係變化亦不會對香港的金融業發展及經濟增長造成嚴重損害。

【港區國安法】惠譽︰國安法對香港評級影響 言之尚早

標普：國安法引美國制裁 評級將受累

標普（Standard & Poor's）6月8日指出，若「港區國安法」引來美國制裁，而行動打擊本港金融業，並引致經濟增長顯著向下，香港信貸評級可能會被下調。

【港區國安法】標普：若美國制裁行動衝擊香港金融業 不排除調低香港評級

穆迪未評價國安法影響 1月曾調低評級

穆迪（Moody's）今年1月將香港長期信貸評級下調至Aa3，評級展望調整為穩定。當時穆迪表示，調整評級主因香港體制和管治能力不似預期，包括沒有展現具體計劃處理香港市民所反映的政治、經濟以及社會問題。

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