區塊鏈授權專利阿里巴巴力壓IBM奪冠

▲ 阿里巴巴區塊鏈授權專利全球第一。

中國專利保護協會發布2020年區塊鏈領域全球授權專利報告顯示，全球已獲得授權的區塊鏈專利排名中，阿里巴巴 （09988） （含支付寶）以212件區塊鏈授權專利數位居榜首；美國的IBM和韓國的Coinplug分別有有136件、107件，位居第二、三。

該報告按照區塊鏈授權專利數，將數量超過100件的支付寶、IBM和Coinplug歸於第一梯隊。擁有30只100件的歸為第二梯隊，共有9個國家，當中騰訊 （00700） 涵蓋前海微眾銀行、財付通在內，區塊鏈授權專利數目為42件，排第九。

統計顯示，截至5月14日，在全球共有3924件區塊鏈授權專利，獲得專利數最多為美國佔39%，韓國緊隨其後佔21%，中國排第三為19%。

排名 專利權人 國家 數量 1 阿里巴巴 中國 212 2 IBM 美國 136 3 Coinplug 韓國 107 4 Accenture 美國 49 5 Bank of America 美國 49 6 Metaps 韓國 44 7 Nchain 英國 43 8 Mastercard 美國 42 9 騰訊 中國 42 10 Black Gold Coin 美國 41 11 Strong Force IOT Portfolio 2016 美國 33 12 Capital One Services 美國 31

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