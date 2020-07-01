區塊鏈授權專利阿里巴巴力壓IBM奪冠

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港府：叫喊「香港獨立 唯一出路」 涉嫌煽動或教唆他人分裂國家
中國專利保護協會發布2020年區塊鏈領域全球授權專利報告顯示，全球已獲得授權的區塊鏈專利排名中，阿里巴巴 （09988） （含支付寶）以212件區塊鏈授權專利數位居榜首；美國的IBM和韓國的Coinplug分別有有136件、107件，位居第二、三。
該報告按照區塊鏈授權專利數，將數量超過100件的支付寶、IBM和Coinplug歸於第一梯隊。擁有30只100件的歸為第二梯隊，共有9個國家，當中騰訊 （00700） 涵蓋前海微眾銀行、財付通在內，區塊鏈授權專利數目為42件，排第九。
統計顯示，截至5月14日，在全球共有3924件區塊鏈授權專利，獲得專利數最多為美國佔39%，韓國緊隨其後佔21%，中國排第三為19%。
|排名
|專利權人
|國家
|數量
|1
|阿里巴巴
|中國
|212
|2
|IBM
|美國
|136
|3
|Coinplug
|韓國
|107
|4
|Accenture
|美國
|49
|5
|Bank of America
|美國
|49
|6
|Metaps
|韓國
|44
|7
|Nchain
|英國
|43
|8
|Mastercard
|美國
|42
|9
|騰訊
|中國
|42
|10
|Black Gold Coin
|美國
|41
|11
|Strong Force IOT Portfolio 2016
|美國
|33
|12
|Capital One Services
|美國
|31
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