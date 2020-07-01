路透：報告揭美FAA及波音失誤 737 MAX復飛恐受阻

美國飛機製造商波音（Boeing，美：BA）737 MAX復飛或再遇阻滯。路透取得美國運輸部監察長（IG）的報告，指波音為737 MAX向聯邦航空管理局（FAA）申請認證時，沒有在文件內提及，修正自動防失速系統（MCAS）；FAA早知MCAS有風險問題，但未即時調查。

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MCAS設計存缺陷，導致2宗空難。首宗是2018年印尼空難，第二宗是2019年3月埃塞俄比亞空難。

運輸部預定周三（7月1日）公布長52頁的報告，報告在周一（6月29日）已完成，揭露波音和FAA申請和批出認證時所犯的錯。FAA和IG未有回應事件。

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報道引述報告稱，波音一直沒向FAA提及修正MCAS的問題，僅表示該部分是不值得強調的地方。波音發言人回應稱，已採取措施提高飛行安全，致力提高透明度。

FAA早於2018年12月確認，如果波音未修復MCAS，整個737 MAX生命週期內將發生約15宗事故。但FAA在2019年1月，才調查波音的MCAS。

報告指出，發生第一宗空難後，FAA的風險分析發現，未經修正MCAS的死亡風險為每100萬飛行小時死2.68人，超出FAA的風險指引，即每1000萬飛行小時死1人 。

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波音發言人補充：

「當737 MAX復飛後，將成歷史上受最嚴格審查的飛機，我們對其安全充滿信心。 」

737 MAX接連發生2宗空難而停飛，IG調查波音在2012年1月提交認證，直至2019年3月第二次空難發生前，有沒有人或機構犯錯。美國司法部本身已對737 MAX展開獨立的司法調查。

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記者：鄧燕君