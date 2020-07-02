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【中國平安】馬明哲辭平保CEO平保股價升逾2%　姚波晉級　聯席CEO再增至3人

金融經濟 10:12 2020/07/02

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馬明哲將辭任首席執行官職務

平保 （02318） 宣布，創辦人馬明哲將辭去首席執行官職務，惟會保留董事長職務。另外，首席財務官姚波將兼任聯席首席執行官。平保股價今早造好，最新升2%，報79.1元，成交額10.9億元。平保指，馬明哲辭任後，將繼續擔任董事長，並根據公司章程的規定，負責戰略發展、戰略創新、人才培養、文化建設以及重大事項決策等職責，繼續發揮核心領導作用。

根據平保3月發表的2019年年報，執行董事內6名成員，分別是任職董事32年的馬明哲，任職董事約8年的任滙川，任職董事11年的姚波，任職董事6年的蔡方方，任職董事7年的李源祥，任職董事25年的孫建一

當中，前副董事長任滙川已過檔騰訊 （00700）李源祥過檔友邦 （01299）孫建一已辭任。

現時平保執行董事有5人，採用聯席首席執行官制度，3名聯席首席執行官分別為謝永林陳心穎姚波

謝永林（51歲）主管集團金融業務板塊，包括平安銀行、團體客戶綜合金融業務，及金融板塊相關專業公司的發展，並協管個人客戶綜合金融業務。

陳心穎（42歲）則分管集團科技業務和創新業務板塊，包括負責金融科技，醫療科技，智慧城市以及相關生態圈的創新與發展，以及分管科技類，創新板塊專業公司的發展。

姚波（49歲）則主要負責集團戰略規劃、業務目標制定、目標追踪和績效考評；主管集團預算管理委員會、產品委員會、戰略發展中心，以及財務、企劃、精算、資金等管控等職能。

1988年3月，年僅32歲的馬明哲，受到招商局集團原常務副董事長、招商局蛇口工業區創始人袁庚的委派，參與平安保險公司的籌建工作，作為招商局的股東代表，出任平安保險董事總經理。

2018年3月，平保設3位聯席CEO，不過，去年底已傳出李源祥過檔消息，到今年1月底正式離任，聯席CEO則減少1人，現時姚波補上後，聯席CEO再增至3人。

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