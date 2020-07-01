【定期存款】恒生7月開局即減港元定存息 3個月期減至不足1厘

▲ 恒生甫踏入7月即港港元港元定存息，更一周兩連減包括，令3個月年息失守一厘大關。

追息族注意！甫踏入7月，恒生 （00011） 即減港元定期存款息率，今天（7月1日）調低3個月及半年港元定存息，更把一厘息下架。當中削幅最多是3個月期，狠削0.45厘至僅0.85厘；6個月則調低0.1厘，至新報0.8厘。專家以大行帶頭再減息，預計下半年存息暫易減難加，招商永隆司庫蕭啟洪認為，業界視乎疫情何時受控及經濟復甦等變數，靜觀市況有明顯改善，才掉頭加定存息。

恒生剛於上周三（6月24日）才減息，無懼虛擬銀行再突擊，當天中國平安 （02318） 旗下平安壹賬通銀行推出服務，突推活期息最高享8.8厘；當時恒生驟削3個月期0.3厘，至1.3厘；如今經歷一周兩連減後，更累劈0.75厘，至乍現0.85厘低位。同樣，半年期亦兩連減，累降0.25厘後，新報0.8厘。

平安壹賬通銀行於上周三突宣布，進入金管局沙盒試業，並邀請本港約200家特選貿易中小企業客戶，以及2,000名個人客戶參與。初期將推出基本存貸與轉帳，個人客戶以高達8.8厘存款年利率吸客；平安壹賬通銀行稱試業初期將為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，由今年6月24日至9月9日期間，存款100萬元或以下可獲基本年利率1厘，當中8.8萬元可獲額外年利率7.8厘，即合共年息最高8.8厘，有關額外優惠僅適用於7月16日或之前成功開立，並激活儲蓄帳戶的個人客戶。中小企方面則提供「5天放款保證」貸款服務，且審批階段毋須提交文件。

3間發鈔行鬥劈息 滙豐帶頭減短中長息

綜觀剛結束的6月，3間發鈔行已鬥減息，由滙豐帶頭於6月22日全面減港元定存短中長息；其後渣打一周兩連減，中銀香港 （02388） 更一周3連削。

經最新的降息潮後，比併大型銀行，現時3個月期港元定存息以滙豐及中銀齊報1.3厘，撼贏渣打的1.15厘，以及恒生的0.85厘。

半年期方面，滙豐及中銀亦以1.1厘，高於渣打的0.9厘，以及恒生的0.8厘；而一年期，滙豐及中銀報0.85厘，稍勝恒生的0.75厘，及渣打的0.65厘。

信銀國際3個月享10厘 膺冠全城的「高息王」

若把中小行也計在內，3個月的「高息王」是信銀國際的10厘，也是冠全城的超高息。政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由本周日（6月28日）至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡享250元利息。

此外，3個月期港元定存排第2位的「高息王」，是現正試業的虛銀、匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，期內可賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

那邊廂，中銀也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，高踞3個月期的季軍，但須附帶條件才賺息逾千元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪