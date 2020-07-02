企業如何保護網上無形資產？

近年社交媒體百花齊放，企業也紛紛於各大網上平台努力深耕細作，增加與目標受眾及粉絲的互動，以建立鮮明的品牌形象。但對很多企業尤其是着重品牌形象和知識產權的公司，專屬域名註冊仍然是保護公司無形資產的重要一環。由於域名註冊通常都是以先到先得的方式註冊，因此在全球亦不時出現域名爭議個案。

域名之爭要及早解決

在6月份就有一宗「Siemplify.com」域名爭議個案，率涉到同名的資訊保安公司Siemplify。Siemplify成立於2015年，是近年在網絡安全界別的後起之秀，共同創辦人在以色列累積了豐富的網絡威脅情報資訊前線工作經驗後自立門戶，而業務的總融資額更累計達5,800 萬美元。

大家可能認為Siemplify既然與域名同名，想必是穩拿勝算吧？答案是Siemplify被判敗訴，原因是Siemplify被揭發向域名登記人收購域名不成事之後才向仲裁機構WIPO Arbitration and Mediation Center提出申請。個案的重點是，「Siemplify.com」的註冊日期甚至比該資訊保安公司的成立日期更早，而且域名持有人從未以之作不良意圖，僅為私人持有。此外，”SIEM”也是行內常用作”Security Information and Event Management”的縮寫，並不是甚麼特殊名詞，因此域名原持有人得以繼續保留域名擁有權。



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狂註冊域名可保平安？

為避免錯失心儀的域名導致經濟損失甚或引起訴訟，因此知名品牌、跨國企業都慣常會預先註冊數十個甚至數千個與公司名字或產品相關的域名。例如Google及Facebook便在全球各註冊了不少與公司名字相關的域名，同時它們亦對於針對公司品牌的惡意域名註冊保持相當高警覺性。早前於疫情爆發高峰期就曾出現偽冒Google的googlecoronavirus.com域名註冊，不消3日Google就迅速向仲裁機構入稟奪回該域名，行動力可嘉！

根據.hk的統計數據，不少海外知名品牌進軍本地市場均選用.hk建立網站，海外客戶使用.hk的比率約莫佔.hk總註冊量近兩成。原因是.hk域名可提高針對本地客戶群的Google搜尋器排名，網站選用.hk域名，等於提供多一項資訊讓Google搜尋器知道公司的業務所在地為香港，而會讓在香港地區進行的搜索較大機會優先見到該公司的網站。



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中小企財力有限 謹選域名註冊管理機構

礙於資源所限，一般中小企業當然難以跟隨大企業般費時登記及管理數千個域名的做法，但至少亦應該先登記數個以公司名字為主的域名，以避免被其他人惡意登記的可能性。中小企如針對特定市場便應註冊該地區頂級域名，例如聚焦香港市場便建議使用.hk域名以配合企業在香港地區搜尋引擎最佳化的數碼營銷策略。

另外，選擇頂級域名時亦應注意該域名的註冊管理機構是否有足夠的網絡安全措施保護域名持有人，以免成為惡意網站的温床。例如申請域名時是否需要文件驗證、是否已應用DNSSEC（DNS Security Extensions，中譯：域名系統安全擴展）以減低網站遭受釣魚網站攻擊的威脅等。