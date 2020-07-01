【美國疫情】紐約強制隔離16州旅客 阻州外疫情倒灌

▲ 紐約州為免美國其餘州分的疫情倒灌，決定擴大強制隔離令的範圍至16州旅客。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，周二（6月30日）再增4.48萬人確診，加州、德州等州分的確診人數不斷飆升。紐約州早前作為疫情重災區，因防疫措施嚴密，疫情逐漸受控。紐約州為免美國其餘州分的疫情倒灌，決定擴大強制隔離令的範圍至16州旅客。

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紐約州上月24日已加強檢疫措施，下令由美國南部及西部8個疫情熱點州份的旅客，抵達紐約州必須自我隔離14天，包括亞拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、德州及猶他州。

但美國近日的疫情加劇，全美50個州當中，有14個州在6月的確診病例翻倍。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二（6月30日）表示，如美國疫情繼續惡化，每日或增加超過10萬宗病例，他也不會感到驚訝。

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美國CNBC報道，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周二宣布，將隔離令的範圍擴大至另外8個州的旅客，包括加州、喬治亞州、愛荷華州、愛達荷州、路易斯安那州、密西西比州、內華達州和田納西州。

不論是遊客或紐約州居民，只要由上述16個州抵達紐約州，就必須隔離14日，如違反措施或會面臨罰款。

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科莫指出，紐約州的疫情起初是緣於歐洲，並透過機場擴散。他強調目前美國部分州的感染率很高，他憂慮來自這些州分的旅客飛往紐約州，並會引起新一波疫情，因此有必要擴大強制隔離措施。

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責任編輯：鄭錦玲