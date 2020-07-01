迪士尼展示逼真Deepfake 技術　未來可用於自家電影？

▲ 迪士尼研究人員日前更展示解像度高達1024 x 1024像素的逼真Deepfake，聲稱技術為業內最高水平。

Deepfake（深度造假）偽造術近年愈見進步，能複製出逼真自然的人臉，更可控制嘴唇動作，模仿程度足可以假亂真。迪士尼研究人員日前更展示解像度高達1024 x 1024像素的逼真Deepfake，聲稱技術為業內最高水平。並且適合大屏幕播放，或可用於電影或電視劇製作，減省後期製作工序。

Deepfake技術過去均專注於如何把臉部平滑轉移，而非增加畫素，以時下流行的開源 Deepfake 模型 DeepFakeLab 所建立的圖像畫質，最高只能達到 256 x 256 像素。

而迪士尼研究室與蘇黎世聯邦理工學院合作，基於「生成對抗網絡」（Generative Adversarial Network，GAN）提出了一種新型算法「漸進式訓練」（Progressive Training）算法，自動將圖片或影片中的人臉交換，同時保證解像度達到數百萬像素。

▲ （DisneyResearchHub YouTube截圖）

▲ （DisneyResearchHub YouTube截圖）

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迪士尼研究室團隊實驗短片，亦展示其技術與Deepfake（深層偽造影像）、DeepFaceLab的SAE模型等比較時，在五官融合、光線，以及動態效果上都更逼真自然。

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責任編輯：張寶燕