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【美國疫情】迫戴口罩可救國 高盛：可救5%GDP

環球經濟金融 16:50 2020/07/01

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高盛稱美國若推全國強制口罩令，可救回5%GDP。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續，美國確診人數持續向上，不少美國人對戴口罩仍然抗拒，包括總統特朗普。惟若疫情再惡化，多州難免重推封閉措施。高盛發表報告，指美國若強制全國戴口罩，可避免再封城，救回5%國民生產總值（GDP）。

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高盛首席經濟師Jan Hatzius發表報告，指數據顯示，未能達至廣泛戴口罩的地區，死亡及感染情況較差，反映戴口罩顯著有助防疫。

報告稱，若強制戴口罩能有效降低感染，不僅在公共衛生角度上有好處，在經濟上也有好處，可避免美國再次封城，GDP再受打擊。高盛稱，封城及社交隔離，使美國今年首4個月GDP收縮17%。

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高盛推算，全國強制口罩令將使戴口罩比率，提高15個百分點，繼而令確診病例增長率，減少1至0.6個百分點。高盛進一步推算對經濟影響，估計可免卻5%的GDP收縮。

高盛表示，美國部分地區，如佛羅里達州及德州，仍任由國民自行決定是否戴口罩，故全國性的強制口罩令，令口罩使用率提高到有意義水平的機會十分高。

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責任編輯：文青青

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