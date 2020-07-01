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【趣話財經】偽冒老乾媽在騰訊賣廣告　騙徒只係為左遊戲禮品包？

股樓投資 21:16 2020/07/01

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騰訊（00700）作為內地互聯網龍頭，廣告客戶多，費用被拖欠同要追數一啲都唔出奇，不過今次騰訊就似乎擺左次大烏龍。星期一（6月29日）騰訊向深圳南山區法院提出，查封及凍結內地食品公司龍頭、以辣椒醬聞名的老乾媽1,624萬元人民幣財產，皆因老乾媽唔找廣告費用，而呢張廣告合約係來自雙方於2019年3月簽訂的協議。

雖然老乾媽未上市，但收入過50億元人民幣，產品係中國、東南亞、歐洲熱銷，無理由無錢找數。正當大家準備食花生睇戲，老乾媽就發表聲明，話公司從來無同騰訊簽過協議，兼去左貴陽公安局報案。今日貴陽公安局公布拉左兩男一女，涉嫌偽造老乾媽公司印章以及冒充為公司員工，與騰訊簽訂合作協議。

大家奇怪，老乾媽又唔會出糧俾三位疑犯，佢地偽冒老乾媽去賣廣告，又係為左咩？根據公安透露，三人原來係為左騰訊推廣活動贈送既網遊禮品包，再轉手賣出去賺錢，所以以身試法。

內地網民就笑話，成件事三個疑犯被捉，騰訊白白賣廣告，都係輸家，而唯一贏家就係老乾媽，無端端有千幾萬免費廣告。筆者就認為，騰訊用左千幾萬，話俾大家聽佢既遊戲禮包有幾吸引，都唔係輸晒既﹗

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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