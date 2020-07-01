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【植物肉】Beyond Meat與阿里巴巴合作在華銷售　股價升13%

金融經濟 22:26 2020/07/01

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人造肉公司Beyond Meat 與阿里巴巴合作，在盒馬生鮮銷售產品。

植物肉公司Beyond Meat（美：BYND）公布，與阿里巴巴 （09988） 合作，本周將在阿里巴巴旗下50家上海市盒馬生鮮，出售旗下產品，並於年內擴大合作至額外48家北京、杭州盒馬生鮮分店。

Beyond Meat股價勁升13%，高見151.51美元，截至香港時間晚上10時25分，股價回順至147.35美元，仍升10%。

Beyond Meat近期加大在中國部署，美股盤前股價曾升近一成。Beyond Meat股價從疫情影響大幅回復，年初至今股價累升77%，近3個月更回升一倍，最新股價約140美元，與2019年挾「人造肉」概念大升的高位逾230美元，仍有差距。公司最新市值約82億美元。

Beyond Meat 4月、6月先後宣布與星巴克（Starbucks）、百勝中國（Yum China）合作，在肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）等內地分店銷售產品，最新和阿里巴巴合作，就將產品銷售由餐廳層面，擴大至零售層面。

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