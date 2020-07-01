【巴西疫情】死亡病例逼近6萬 總統延長緊急津貼

巴西疫情嚴峻，新冠肺炎死亡個案逼近6萬宗。因應疫情令巴西失業率攀升巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）周二簽署了一項法案，會延長發放原定在本月到期的緊急津貼。

巴西衛生部周二指，單日新增3.3萬宗確診個案，累積確診個案共有140萬宗；新增1,280宗死亡個案，累積死亡個案為59,594宗。

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博索納羅簽署法案，將延長發放予受疫情影響的「非正式工人」（informal workers）的緊急津貼，「非正式工人」為未有向政府申報及納稅的工人。緊急津貼為每月600巴西貨幣雷亞爾（約851港元）。

不過，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）警告，緊急支出不能無限期地持續，而且國債可能很快就會超過國內生產總值（GDP）。周二數據顯示，巴西的公共債務已上升至GDP的81.9%。

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另外，巴西軍方周二利用直升機向亞馬遜森林土著部落，運送防疫用品及藥物，包括口罩、消毒酒精、手套、抗瘧疾藥物羥氯喹（chloroquine）等。

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責任編輯：楊心悅