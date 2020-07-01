【航空告急】空中巴士擬裁員1.5萬人　法國官員要求減少規模

▲ 空中巴士宣布裁員1.5萬人。

航空業界受新冠疫情重創，航空公司紛要求延遲或取消訂單，兩大民航客機製造商均大舉裁員。空中巴士（Airbus）宣布裁員，擬全球裁減1.5萬人，較5月時流傳的裁減1萬人大增。空中巴士指，架構重組涉及減少集團11%職位，認為需要回應最新營運情況。

空中巴士行政總裁Guillaume Faury早前指，未來兩年集團生產量會較預期減少4成，需要防止現金失血。他在最新聲明稱，航空界面對的危機既龐大且持久，需要架構和大範圍的調整。

空中巴士稱，明年中前將裁減1.5萬名員工，集團在德國、法國辦公室將會是重災區，料分別減少5100和5000個職位，另外在英國裁員1700人、西班牙裁員900人，其他地區就涉及1300個職位。集團現時在全球約有13.5萬員工。

空中巴士裁員幅度龐大，法國運輸部已要求集團減少裁員規模，認為當局的長期減少工作量計劃、國家投資新一代綠色飛機，空中巴士提出的5000個法國被裁職位，約2000個可獲保留。

美國波音公司今年4月也曾稱，需要減少1.6萬個或10%職位，保留現金。

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編輯：麥德銘