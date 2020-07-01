【Xbox新機】微軟推平價新Xbox Series S主機　傳於8月登場

▲ 微軟（Microsoft）的次世代主機 Xbox Series X原定於今年底推出，近日有消息傳出，會有兩款新Xbox，第二款將命名為Xbox Series S， 並有機會在8月正式登場。

微軟（Microsoft）的次世代主機 Xbox Series X原定於今年底推出，自公開以來受到眾多粉絲期待。近日有消息傳出，會有兩款新Xbox，第二款將命名為Xbox Series S， 並有機會在8月正式登場。

微軟一直計劃開發更平價的Xbox遊戲主機。據外媒報道，在上週曝光的一份微軟內部文件中顯示，Xbox Series S主機代號稱為「Lockhart」，將會以更低的價格提供1080p或1440p的遊戲解像度。據遊戲媒體Eurogamer報道，微軟原本打算6月發布該款主機，但現在已延遲至8月。

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外媒亦猜測，新Xbox會與遊戲訂閱服務加強結合。目前微軟Xbox All Access的訂閱價格約為20美元，當中包括Xbox Live及Xbox Game Pass遊戲訂閱服務。早前的報道指，微軟將Project xCloud串流遊戲服務，與Xbox Game Pass作捆綁，因此對於未必需要強大遊戲性能的用戶，很有機會購買更為平價的Xbox Series X次世代主機。

責任編輯：李寶如