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【宏觀中國】英特爾暫停供貨　制裁殺埋身，浪潮中槍？

股樓投資 15:56 2020/07/01

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「港股國安法」通過後，中美角力愈演愈烈，有消息指，在Ａ股上市的浪潮信息（深：000977）因被納入美國出口管治名單，令英特爾（Intel）不得不暫停供貨，一度令浪潮信息在周三（1日）在A股跌停。

據英特爾回應內地傳媒，公司因需要根據美國相關法律對其供應鏈作出一些相應的調整，故不要不臨時性的暫停對此客戶供貨，預計在兩周以內，將恢復供貨。

其他文章：【港股追蹤】第三批集採快殺到　醫藥股又要捱沽？

在回應後，浪潮信息的跌幅大為收窄至4.8%，收報37.32元人民幣。對此，安信證券指，英特爾並沒有也不可能對其全球最大客戶斷供，待合規補漏工作完成，英特爾對浪潮的供應鏈將更加穩定可靠。

浪潮信息為浪潮集團旗下公司之一，浪潮集團還控有浪潮軟件（滬：600756）及在港上市的浪潮國際（00596）。較早前，美國國防部流出一份由中國軍方在背後支持的企業清單上，浪潮集團是20家企業其中之一。

其他文章：【樓市現象】無懼港區國安法　多區錄上車客入市個案

浪潮集團的資料顯示，集團業務涵蓋雲數據中心、雲服務、智慧城市、智慧企業等。其中，浪潮服務器銷量為全球前三，中國第一。根據Gartner的數字，今年首季浪潮佔中國服務器的市佔率為37.6%，佔全球9.6%。

 

撰文 : 林衛

國安法 浪潮國際（00596） 浪潮信息（深：000977） 浪潮軟件（滬：600756） 香港股票

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