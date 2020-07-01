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【網中人@iM網欄】16年電商生涯 終迎網購市場奮起

名人薈萃 15:22 2020/07/01

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我在香港做了16年電商，真的從未見過香港的電商發展像現在這麼熱鬧，在網上或電視上的網購廣告，讓人看得花多眼亂。

回想7年前，我跟拍檔Edmund一起創立了MyDress.com的時候，有很多人來問我，「開網站真的有市場嗎？香港地方這麼小，購物又方便，你們還要是賣衣服呢！」、「衣服不是要試過才會買嗎？」當時四周的人都抱着懷疑的心態來問我，而我心裏的答案是：「絕對有市場，當時只是時候未到，而不是沒有。」到今天，各人的行為已經證明了我的想法是對的。

香港人做生意真的很喜歡貪高興，或人做我又做。現在不管公司大小，不管什麼行業，大家都來全城效應，紛紛加入電商這個戰圈。電視台開網購平台、電訊商也做網購，旅行社也走去做電商，就連傳媒也一起加入電商行列，還有些藝人、KOL或素人也開網店，總之好像只要有一部手機，就人人都可以開店做電商。

看似很容易，但其實大家又知不知道網站做多少生意是如何計算？簡單來說，可理解成跟餐廳計法差不多，只要數一數有多少個坐位，可以做多少輪生意和客單有多少，就能計出有多少生意。至於套用在網站上，就是將瀏覽網站人數乘轉化率，再乘客單價，就等如交易總額。

那麼瀏覽人數如何帶來？世上當然沒有免費午餐。基本上一個新的網站都需要靠買廣告帶來人流，而香港市場最普遍就是利用Fackbook和Google買廣告。當然也不是用錢落了廣告生意就會來，廣告也有分好壞。廣告的好壞就要看每個推廣活動的ROI（Return On Investment），即是你花了1元，可以帶來多少生意。假設你花了100元落廣告，而這廣告帶來1000元的生意，那ROI就是10。

可是現實那有這麼理想，會有10倍的回報呢！通常市場上的ROI都是2至7左右，當然也有可能是零。為什麼會零？這可能是帶了不合適的TA(受眾)進來，或商品沒有競爭力，又或者是進入一個死的頁面等等。

至於轉化率，是指每100個人進來有多少人買單，如果100人進來，有10個人買單，那就是10%。可是，現實往往沒這麼理想，香港一般的轉化率是1%至4%左右。

所以要估計網店有多少生意，或者要訂立一個目標，都是可以藉調整廣告預算來控制的，這個比起實體店就變得零活和主動，因為店舖很多時候都要望天打掛，天氣不好就已經會有很大影響，而且你想吸引多些人進店也不容易。不過，即使生意好也有令人頭痛的問題，就是一下子太多人進店可能會應接不暇，沒時間接待客人而令生意白白流失。

最後，客人終於落單了，那就要看看客單價。好不容易才吸引到客人下單，所以必須要想方法令他們買多一些，因為買得愈多，運費成本就愈能便宜一些。

好多人都以為開間網站賺錢好容易，卻忽略了箇中很多細節，結果過一段日子就捱不住。其實經營網站還有很多要注意的地方，下次再同大家分享。

作者_黎文（Leon）簡介

對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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撰文 : 黎文（Leon）、編輯：邊婕

欄名 : 網中人

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