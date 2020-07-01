【樓市現象】無懼港區國安法　多區錄上車客入市個案

《港區國安法》已正式刊憲，並於周二（6月30日）晚上11時生效，有部份人士憂慮此舉影響香港前景，怕對香港樓市帶來衝擊，但觀察二手市場的成交個案，未見出現大幅劈價的成交。值得留意的，是各區也錄得多宗上車客入市的個案，其中一宗涉及銀碼近千萬元，可見市場對港區國安法的推出不算擔心。

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一名上車客剛斥資950萬購入海濱南岸兩房單位，中原地產分行經理袁顯岸表示，海濱南岸1座中層K室，單位實用面積481平方呎，兩房間隔，擁單邊開揚園景，今年2月放盤開價980萬元，現以市價950萬元成交，折合實用呎價19,751元。新買家為外區上車客，鍾情屋苑鄰近港鐵站，有雙線優勢，加上屋苑配套多元化，即睇即決定入市作新居。



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港島區方面，世紀21客戶經理楊詠詩表示，一同首置上車客以720萬元購入天后耀星華庭中層A室，實用面積332平方呎，2房間隔，座向南面望街景，實用面積呎價21,687元，屬市價水平。



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祥益地產區域董事林偉光表示，屯門龍成花園日前錄得一宗區內首置客成交個案，上述所錄成交單位為3座低層C室，實用面積451呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，加上內籠寬敞，空間十足，而且原業主增加議幅，再減價7萬，以及屋苑樓齡較新，四周環境清幽，上述買家遂便決定以518萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為11,486元，稍低市場價成交。

事實上，雖然今年上半年本港面對疫情，但二手成交量卻相對去年下半年仍錄得升幅。自港府在去年10月放寬按揭保險後，首置人士上車難度降低，這批首置人士成樓市場的重要重力。據美聯物業的數據，今年上半年整體物業註冊量較去年下半年回升，二手住宅市場成主要動力。據資料顯示，上半年迄今(截至6月29日)二手住宅註冊量已錄21,877宗，較去年下半年17,634宗上升約24.1%，表現一枝獨秀。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，主要原因是去年10月政府放寬按揭保險以協助市民上車的措施有關。

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