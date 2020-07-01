警方拘7人違港區國安法　港府：喊「香港獨立　唯一出路」犯法

▲ 警方在社交平台表示，已以涉嫌違反港區國安法拘捕男子。

港府公告，7月1日下午約1時，銅鑼灣東角道附近有人群集結，其間有人叫喊「香港獨立 唯一出路」口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，有可能違反《港區國安法》。警方也在社交平台公布，在百德新街截查一名男子，在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，以涉嫌違反《港區國安法》被捕。

至下午5時30分，《港區國安法》實行未足24小時，警方公布，已拘捕7人涉嫌違反《港區國安法》，包括三男四女。警方稱，已拘捕逾180人，稱涉及非法集結、公眾地方行為不檢及管有攻擊性武器等。

港府表示，警方已經向集結群眾舉起紫旗及發出多次警告，明確指出他們叫喊相關口號的行為，已經有可能構成《港區國安法》的罪行。警方要求群眾立即停止違法行為，否則有可能被拘捕及刑事檢控。

港府早前公布，銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道馬路，佔據多條行車線，大量行駛中的車輛被逼停下。另外，由於現場人流非常擠擁，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

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